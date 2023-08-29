США призвали Москву соблюдать Венскую конвенцию при допросе американских дипломатов
Госдепартамент Соединенных Штатов прокомментировал планы российских властей допросить двух американских дипломатов по делу о шпионаже, сообщает РИА Новости.
Ведомство призвало Москву соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Госдеп назвал беспочвенными обвинения в отношении бывшего сотрудника американского генконсульства во Владивостоке Роберта Шонова. Его ФСБ обвинила в сборе для Вашингтона данных о ходе специальной военной операции.
С осени прошлого года он выполнял задания сотрудников посольства США в Москве по сбору информации о спецоперации и мобилизации. Личность этих дипломатов также установлена, их вызвали на допрос, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru