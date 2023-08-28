ФСБ пресекла противоправную деятельность информатора посольства США

Сотрудники ФСБ пресекли в Москве противоправную деятельность информатора посольства США, экс-сотрудника генконсульства США во Владивостоке, сообщили в ФСБ.

Гражданину РФ Робертру Шонову предъявлено обвинение по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством». Сообщается, что с осени прошлого года он выполнял задания сотрудников посольства США в Москве по сбору информации о спецоперации и мобилизации. Личность этих дипломатов также установлена, их вызвали на допрос.

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Ранее стало известно, что украинские спецслужбы вербуют россиян через объявления в интернете, обещая им деньги за поджог объектов МВД. Об этом сообщили в ФСБ. По данным ведомства, в Telegram-каналах, соцсетях и на других интернет-площадках резко возросло количество объявления о «быстром заработке». Людям обещают по 10-20 тыс. рублей за поджог, отмечая, что он будет квалифицироваться, как не тяжкое преступление. При этом в итоге деньги так и не выплачиваются, на сегодняшний день все поджоги раскрыты, а сроки наказания за это составляют до 19 лет колонии, предупреждают в ФСБ.

Есть и другая схема украинских спецслужб: звонки от имени «сотрудников МВД», убеждающих людей перевести деньги на «безопасные счета», которые на самом деле используются для финансирования ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Посольство СШАУкраинаФСБ

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