Суд в Москве арестовал иностранца по обвинению в шпионаже

Лефортовский суд Москвы арестовал иностранца по фамилии Спектор, пишет РИА новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Против жителя ДНР возбудили дело за шпионаж в пользу Украины

Иностранного гражданина арестовали в рамках уголовного дела о шпионаже. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщил собеседник агентства.

Спектору грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Подробности дела в суде раскрывать не стали.

ФСБ на прошлой неделе арестовала жителя Самарской области за причастность к государственной измене. Установлено, что мужчина отправлял на Украину данные о военных эшелонах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ШпионажИностранцыСуд

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