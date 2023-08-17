Суд в Москве арестовал иностранца по обвинению в шпионаже
Лефортовский суд Москвы арестовал иностранца по фамилии Спектор, пишет РИА новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Иностранного гражданина арестовали в рамках уголовного дела о шпионаже. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщил собеседник агентства.
Спектору грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Подробности дела в суде раскрывать не стали.
ФСБ на прошлой неделе арестовала жителя Самарской области за причастность к государственной измене. Установлено, что мужчина отправлял на Украину данные о военных эшелонах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru