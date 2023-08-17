Суд в Москве арестовал иностранца по обвинению в шпионаже

Иностранного гражданина арестовали в рамках уголовного дела о шпионаже. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщил собеседник агентства.

Спектору грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Подробности дела в суде раскрывать не стали.

ФСБ на прошлой неделе арестовала жителя Самарской области за причастность к государственной измене. Установлено, что мужчина отправлял на Украину данные о военных эшелонах, передает «Радиоточка НСН».

