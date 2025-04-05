Режиссер Карпиловский заявил о желании снять фильм о Ефремове

По его словам, Ефремов стал «невероятно интересен и многогранен» после пережитой трагедии, а игра актера, как отмечает Карпиловский, стала «куда более глубокой и пронзительной».



В разговоре с «Общественной Службой Новостей» режиссер рассказал, что киноделы готовы платить миллионные гонорары, чтобы заполучить Ефремова. Сам Карпиловский заверил, что тоже готов.

Алексеевский районный суд Белгородской области 24 марта удовлетворил ходатайство Ефремова об условно-досрочном освобождении (УДО). Осужденный за ДТП со смертельным исходом актер находился в колонии с сентября 2020 года.

В свою очередь лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин заявлял НСН, что Ефремов после выхода на свободу будет востребован в театре и кино, как и раньше.

