Германия отправит Киеву дополнительный комплекс Patriot
Власти ФРГ поставят Украине один дополнительный комплекс Patriot, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца в телефонном разговоре с американским президентом Джо Байденом.
«Германия присоединяется к Соединенным Штатам и предоставляет еще одну зенитно-ракетную батарею Patriot», — сказал глава правительства ФРГ.
Отмечается, что это необходимо «для удовлетворения потребностей Украины в средствах ПВО».
Ранее стало известно, что новый пакет военной помощи США Киеву обойдется примерно в 3 миллиарда долларов. Это вооружение американское Министерство обороны изъяло из своих запасов для отправки на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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