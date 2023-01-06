Германия отправит Киеву дополнительный комплекс Patriot

Власти ФРГ поставят Украине один дополнительный комплекс Patriot, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца в телефонном разговоре с американским президентом Джо Байденом.

Британия может отправить Украине танки

«Германия присоединяется к Соединенным Штатам и предоставляет еще одну зенитно-ракетную батарею Patriot», — сказал глава правительства ФРГ.

Отмечается, что это необходимо «для удовлетворения потребностей Украины в средствах ПВО».

Ранее стало известно, что новый пакет военной помощи США Киеву обойдется примерно в 3 миллиарда долларов. Это вооружение американское Министерство обороны изъяло из своих запасов для отправки на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СпецоперацияВооружениеУкраинаГермания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры