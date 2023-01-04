Кулеба заявил о начале подготовки к передаче Украине систем ПВО Patriot
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о начале подготовки к передаче Киеву систем ПВО Patriot, сообщает пресс-служба украинского дипведомства.
По его словам, договорённость президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена об этих поставках является революционным.
«Прошлый год мы завершили революционным решением о предоставлении Украине американских систем Patriot... Мы очень ценим этот шаг США. Ожидаем развертывания Patriot в максимально короткие сроки», - добавил украинский министр.
Ранее Кулеба заявил, что получение Украиной ПВО Patriot стало психологическим переломом в поставках оружия Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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