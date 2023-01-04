Кулеба заявил о начале подготовки к передаче Украине систем ПВО Patriot

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о начале подготовки к передаче Киеву систем ПВО Patriot, сообщает пресс-служба украинского дипведомства.

Кадыров заявил, что военные России «перещелкают» поставленные Киеву ЗРК Patriot

По его словам, договорённость президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена об этих поставках является революционным.

«Прошлый год мы завершили революционным решением о предоставлении Украине американских систем Patriot... Мы очень ценим этот шаг США. Ожидаем развертывания Patriot в максимально короткие сроки», - добавил украинский министр.

Ранее Кулеба заявил, что получение Украиной ПВО Patriot стало психологическим переломом в поставках оружия Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:ВооружениеСпецоперацияПВОСШАУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры