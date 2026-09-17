Глава МИД указал, что Соединенные Штаты, в отличие от стран Европы, всегда готовы вести серьезный диалог с Москвой. Это важно, даже когда позиции сторон диаметрально противоположны.

«И именно так ведут с нами дела Соединенные Штаты при том, что никакого материального эффекта с точки зрения восстановления наших отношений не произошло и не предвидится», - подчеркнул Лавров.

Ранее председатель Комиссии США по изящным искусствам, посланник американского лидера на Петербургском международном экономическом форуме Родни Мимс Кук-младший назвал конфликт на Украине главным препятствием для партнерских отношений России и США.

