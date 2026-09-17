ВС России взяли под контроль Малую Волчью и Розовку
17 сентября 202611:45
Юлия Савченко
Армия России освободила два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях. Об этом рассказали в Минобороны.
Как отметили в ведомстве, подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий взяли под контроль харьковское село Малая Волчья, пишет RT.
В свою очередь, группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны ВСУ и освободила Розовку Запорожской области.
Ранее Вооруженные силы РФ установили контроль над Ольховаткой в Харьковской области.
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