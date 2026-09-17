Бутман накануне выступил с идеей проведения международного молодежного джазового фестиваля с участием музыкантов из разных стран мира и известных мастеров джаза. Об этом он сообщил на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Бутман также выразил надежду, что опыт Молодежной сборной мира по джазу, созданной для выступления на Международном фестивале молодежи, получит продолжение в других странах. По его словам, подобные коллективы могли бы появиться в Турции, Казахстане, Пакистане и ЮАР. Джазмен рассказал, как проходила совместная работа с иностранными музыкантами.

«У нас нет барьеров в музыкальном языке. Мы все слова складываем в ноты, а они у нас почти одинаковые. Прошедший фестиваль показал, как быстро мы можем найти общий язык: за одну репетицию с талантливыми музыкантами сыграть концерт и привести публику в восторг. У нас были музыканты из Китая, Никарагуа, Турции, Казахстана, Узбекистана, Армении, Южной Африки. Каждый сыграл свою тему, а также мы исполнили две общие композиции, которые придумали буквально накануне. Такое надо делать чаще: приглашать как можно больше артистов, объединять мастеров нашего искусства в совместные проекты, знакомить молодых талантливых музыкантов, чтобы они продолжали движение на сближение наших культур. Мы всё сотворили практически без нот. Каждый музыкант имел свои сольные партии. Мы любим быть обожаемыми публикой. Все, кто приехал, это обожание получили. Не было противоречий и негативных эмоций», — сказал собеседник НСН.

Ранее Бутман в беседе с НСН заявил, что интерес к джазу в последнее время вырос, о чем говорит появление молодых талантов, прирост аудитории и увеличение количества мероприятий.

