«Это стабилизирует тот уровень ключевой ставки, который сегодня есть. Также это заморозит курс, который балансирует в сторону ослабления рубля – был такой прогноз, скорее всего, этого может не произойти. Более того, ситуация создает риски увеличения ключевой ставки, других шагов у ЦБ нет. Повышение ударит по инвестиционной составляющей, поэтому этот вариант пока не будет рассматриваться, думаю. Сильного повышения быть не может, могут повысить незначительно, иначе это будет слишком серьезный удар по экономике», - объяснил он.

Он подчеркнул, что могут потребоваться радикальные решения для сдерживания роста цен, но в данной ситуации много рисков.

«Удержать тарифы, конечно, очень сложно, учитывая ограниченность капиталовложений, финансируется все за счет тарифов в большей степени. Учитывая жесткую конструкцию бюджета, дефицит растет, государственный долг тоже не стоит на месте, это результат реакции экономики на положение дел, которые имеют не только экономические истоки. Возникает вопрос, какие радикальные решения могут приниматься, чтобы изменить политику балансировки дефицита бюджета и сокращения роста долга. Традиционные методы не всегда работают, в противном случае будут повышаться цены. Больше всего это имеет последствия для малого и среднего бизнеса», - заключил он.

До конца года Центробанк не снизит ключевую ставку ниже 14%, предпосылок для этого не будет и в начале следующего года, заявил НСН экономист Денис Ракша.

