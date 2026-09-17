В Орловской области в ДТП с лосем погибли три человека

Легковой автомобиль наехал на лося на трассе Тросна - Калиновка в Орловской области, при аварии погибли три человека. Об этом заявили в региональном управлении МВД, передает ТАСС.

По данным полиции, водитель авто Skoda Octavia в районе 9-го км дороги допустил наезд на животное. Затем легковушка вылетела в правый кювет.

«В результате ДТП водитель и двое пассажирок 1989 и 1999 г. р. погибли на месте», - подчеркнули в УМВД.

Ранее в Свердловской области на трассе Екатеринбург — Серов автомобиль насмерть сбил лося, пострадали водитель и пассажирка машины, напоминает Ura.ru.

