В МИД заявили о планах провести футбольный матч России и Саудовской Аравии

«Планируем провести товарищеский матч... приуроченный к годовщине установления дипломатических отношений», — отметил дипломат.

Россия и Саудовская Аравия приняли решение о возобновлении обмена диппредставительствами на уровне послов 17 сентября 1990 года. В 1991-м были открыты Генконсульство в Джидде, посольство в Эр-Рияде, а также саудовское посольство в Москве.

Ранее стало известно, что сборная России по футболу 17 ноября проведет товарищеский матч с национальной командой Венесуэлы, напоминает «Радиоточка НСН».

