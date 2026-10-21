В МИД заявили о планах провести футбольный матч России и Саудовской Аравии

Сборные России и Саудовской Аравии по футболу планируют провести товарищеский матч. Об этом рассказал и. о. директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки российского МИД Максим Максимов, передает ТАСС.

Футбольные сборные России и Узбекистана проведут товарищеский матч в Ташкенте

«Планируем провести товарищеский матч... приуроченный к годовщине установления дипломатических отношений», — отметил дипломат.

Россия и Саудовская Аравия приняли решение о возобновлении обмена диппредставительствами на уровне послов 17 сентября 1990 года. В 1991-м были открыты Генконсульство в Джидде, посольство в Эр-Рияде, а также саудовское посольство в Москве.

Ранее стало известно, что сборная России по футболу 17 ноября проведет товарищеский матч с национальной командой Венесуэлы, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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