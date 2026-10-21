В МИД заявили о планах провести футбольный матч России и Саудовской Аравии
Сборные России и Саудовской Аравии по футболу планируют провести товарищеский матч. Об этом рассказал и. о. директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки российского МИД Максим Максимов, передает ТАСС.
«Планируем провести товарищеский матч... приуроченный к годовщине установления дипломатических отношений», — отметил дипломат.
Россия и Саудовская Аравия приняли решение о возобновлении обмена диппредставительствами на уровне послов 17 сентября 1990 года. В 1991-м были открыты Генконсульство в Джидде, посольство в Эр-Рияде, а также саудовское посольство в Москве.
Ранее стало известно, что сборная России по футболу 17 ноября проведет товарищеский матч с национальной командой Венесуэлы, напоминает «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Польша направила на границу с Россией партию танков «Черная пантера»
- Просто обыск: Почему украинских чиновников «прощают» за коррупцию
- Кореевед призвал не верить слухам о тяжелой болезни Ким Чен Ына
- Самолет столкнулся с телетрапом в аэропорту «Шереметьево»
- «Есть два месяца»: Что будет со средствами россиян после закрытия биржи MEXC
- Экс-депутат Рады: Трамп раскроет правду про Зеленского уже через две недели
- Мишустин: Россия будет обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов в Китай
- В Общественной палате призвали «внедрить» бабушек и дедушек в школьное обучение
- Дипломат: Приезд Уиткоффа не повлияет на боевые действия на Украине
- В МИД заявили о планах провести футбольный матч России и Саудовской Аравии