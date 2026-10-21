В Общественной палате призвали «внедрить» бабушек и дедушек в школьное обучение

Старшее поколение заинтересовано в помощи детям, поэтому нужно дать ему новые возможности, заявил НСН Павел Пожигайло.

Бабушек и дедушек стоит не только допустить до проверки электронных дневников, но и предложить им более ранний выход на пенсию, рассказал НСН зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

Минпросвещения поддержало инициативу предоставить бабушкам и дедушкам доступ к электронным дневникам внуков с согласия родителей. Предложение учтут при планировании развития сервиса на 2027 год. Об этом говорится в ответе ведомства вице-спикеру Госдумы Борису Чернышову. Его опубликовал портал Life.ru. Пожигайло поддержал эту идею.

Оценку по поведению школьников будут ставить по итогам четверти и года
«Все зависит от того, сколько лет бабушке и дедушке. Потому что если человеку за 70, то это одна ситуация. Если ему 50, то совершенно другая. Основной вопрос сейчас в том, чтобы помочь сделать уроки. Дети приходят после уроков и колоссальной нагрузки и не видят жизни, потому что нужно делать домашнее задание и опять идти в школу. У родителей не всегда есть возможность им помочь, поскольку они работают. Нужно следить за дневником, смотреть, какие оценки, поэтому бабушки и дедушки должны иметь право быть внутри учебного процесса. Они забирают из школы, провожают в школу, ходят на родительские собрания», — отметил он.

Пожигайло также предложил еще одну льготу для старшего поколения.

«Государству выгодно, чтобы бабушка посвящала себя внукам. Я бы предложил более ранний выход на пенсию, чтобы освободить молодые семьи от забот с детьми за счет этого. Для нас лучше, что взрослым 30-35 летний человек продолжит работать, а не сидеть дома, а бабушка и дедушка помогут дома. У них даже более гармоничные отношения с внуками: больше любви, заботы, терпения в отличие от родителей», — поделился он.

Ранее Пожигайло назвал НСН две главные проблемы в воспитании детей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбучениеШкольникиДети

Горячие новости

Все новости

партнеры