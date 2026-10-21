Бабушек и дедушек стоит не только допустить до проверки электронных дневников, но и предложить им более ранний выход на пенсию, рассказал НСН зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

Минпросвещения поддержало инициативу предоставить бабушкам и дедушкам доступ к электронным дневникам внуков с согласия родителей. Предложение учтут при планировании развития сервиса на 2027 год. Об этом говорится в ответе ведомства вице-спикеру Госдумы Борису Чернышову. Его опубликовал портал Life.ru. Пожигайло поддержал эту идею.