В Общественной палате призвали «внедрить» бабушек и дедушек в школьное обучение
Старшее поколение заинтересовано в помощи детям, поэтому нужно дать ему новые возможности, заявил НСН Павел Пожигайло.
Бабушек и дедушек стоит не только допустить до проверки электронных дневников, но и предложить им более ранний выход на пенсию, рассказал НСН зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.
Минпросвещения поддержало инициативу предоставить бабушкам и дедушкам доступ к электронным дневникам внуков с согласия родителей. Предложение учтут при планировании развития сервиса на 2027 год. Об этом говорится в ответе ведомства вице-спикеру Госдумы Борису Чернышову. Его опубликовал портал Life.ru. Пожигайло поддержал эту идею.
«Все зависит от того, сколько лет бабушке и дедушке. Потому что если человеку за 70, то это одна ситуация. Если ему 50, то совершенно другая. Основной вопрос сейчас в том, чтобы помочь сделать уроки. Дети приходят после уроков и колоссальной нагрузки и не видят жизни, потому что нужно делать домашнее задание и опять идти в школу. У родителей не всегда есть возможность им помочь, поскольку они работают. Нужно следить за дневником, смотреть, какие оценки, поэтому бабушки и дедушки должны иметь право быть внутри учебного процесса. Они забирают из школы, провожают в школу, ходят на родительские собрания», — отметил он.
Пожигайло также предложил еще одну льготу для старшего поколения.
«Государству выгодно, чтобы бабушка посвящала себя внукам. Я бы предложил более ранний выход на пенсию, чтобы освободить молодые семьи от забот с детьми за счет этого. Для нас лучше, что взрослым 30-35 летний человек продолжит работать, а не сидеть дома, а бабушка и дедушка помогут дома. У них даже более гармоничные отношения с внуками: больше любви, заботы, терпения в отличие от родителей», — поделился он.
Ранее Пожигайло назвал НСН две главные проблемы в воспитании детей.
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