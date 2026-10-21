Мишустин: Россия будет обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов в Китай

Россия продолжит надежно обеспечивать регулярные поставки энергетических ресурсов в Китай. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет RT.

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Глава российского правительства выступил на 31-й регулярной встрече премьеров РФ и КНР в расширенном составе.

Как отметил Мишустин, Москва готова усилить сотрудничество в сфере энергетики. Также премьер указал, что российская сторона сохраняет статус ключевого энергетического партнера КНР.

Ранее стало известно, что Китай увеличил объем закупок российской пшеницы в семь раз за восемь месяцев 2026 года.

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Фото: duma.gov.ru
ТЕГИ:ЭнергетикаКитайМихаил Мишустин

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