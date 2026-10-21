Мишустин: Россия будет обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов в Китай
Россия продолжит надежно обеспечивать регулярные поставки энергетических ресурсов в Китай. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет RT.
Глава российского правительства выступил на 31-й регулярной встрече премьеров РФ и КНР в расширенном составе.
Как отметил Мишустин, Москва готова усилить сотрудничество в сфере энергетики. Также премьер указал, что российская сторона сохраняет статус ключевого энергетического партнера КНР.
Ранее стало известно, что Китай увеличил объем закупок российской пшеницы в семь раз за восемь месяцев 2026 года.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Просто обыск: Почему украинских чиновников «прощают» за коррупцию
- Кореевед призвал не верить слухам о тяжелой болезни Ким Чен Ына
- Самолет столкнулся с телетрапом в аэропорту «Шереметьево»
- «Есть два месяца»: Что будет со средствами россиян после закрытия биржи MEXC
- Экс-депутат Рады: Трамп раскроет правду про Зеленского уже через две недели
- Мишустин: Россия будет обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов в Китай
- В Общественной палате призвали «внедрить» бабушек и дедушек в школьное обучение
- Дипломат: Приезд Уиткоффа не повлияет на боевые действия на Украине
- В МИД заявили о планах провести футбольный матч России и Саудовской Аравии
- Рубио: США ищут баланс в вопросе антироссийских санкций