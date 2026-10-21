Мишустин: Россия будет обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов в Китай

Путин в первой половине дня примет спецпосланника Уиткоффа В Ленобласти после прибытия самолета с Уиткоффом сбили три БПЛА Россиянам, которые решат забрать животное из приюта, предлагают компенсировать часть расходов на его содержание Черногория официально уведомила о введении виз для российских граждан с 1 ноября Туроператор рассказал, что Letim неактуальна для туристов, отдыхающих по системе «все включено»