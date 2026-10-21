Дипломат: Приезд Уиткоффа не повлияет на боевые действия на Украине
Перед диалогом России и США никто никаких завышенных целей не ставит, заявил НСН Константин Долгов.
Какими бы ни вышел диалог со спецпосланником президента США Дональда Трампа в Петербурге, целей и задач СВО он не отменяет, спецоперация будет продолжаться. Такое мнение в беседе с НСН высказал чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.
США, Украина и европейские страны согласовали единую позицию по дальнейшим шагам для урегулирования конфликта и взаимодействия с Россией, сообщил в соцсети X корреспондент Axios Барак Равид. По его словам, Украина представила новые идеи и предложения, которые участники встречи в Осло подробно обсудили. Равид также сообщил о значительном прогрессе в согласовании скоординированного подхода к взаимодействию с Россией и продвижению дипломатического процесса. По мнению Константина Долгова, в диалоге и переговорах нет ничего плохого, но специальная военная операция будет продолжаться до выполнения всех поставленных задач.
«СВО продолжится однозначно, до победы. Об этом неоднократно говорил наш верховный главнокомандующий. А вот каким образом удастся решить поставленные задачи, - чисто военным или военно-дипломатическим путем, - время покажет. Но то что СВО продолжается, сомнений нет, и никакие переговоры с Уиткоффом не влияют на достижение ее целей. Если удастся достичь их с помощью дипломатических инструментов и политических переговоров – замечательно. Если не удастся, значит, военным путем будем достигать. Здесь нет никакого автоматизма: между диалогом с американцами и прекращением СВО. Задача сейчас в том, чтобы посмотреть, есть ли возможности для возобновления и проведения полноценных переговоров для урегулирования», - отметил Долгов.
Визит Уиткоффа в Москву проходит накануне промежуточных выборов в Конгресс США. Связана ли с ними активизация миротворческой деятельности представителей Белого дома, неизвестно. Однако, по словам собеседника НСН, спецоперация начиналась не для того, чтобы подстраиваться под американские выборы или чьи-то еще политические графики.
«У нас свои задачи и методы достижения целей СВО. Если нам помогут в этом с точки зрения налаживания политических переговоров – отлично. Если не помогут, и американцы не смогут достичь того, о чем говорит Трамп в их диалоге с европейцами и Киевом, будем продолжать военным путем. Но еще раз: никакой политический диалог сегодня не может заменить СВО. Только комплексное, всеобъемлющее политическое урегулирование, вот оно может стать заменой при условии, что все наши интересы будут соблюдены. А при том, что в Киеве сидит камарилья, которая нелегитимна и не хочет мира, пользуется полной поддержкой Европы, пусть и ослабевающей, то в этой ситуации, мне кажется, никаких завышенных целей перед диалогом никто и не ставит», - добавил Долгов.
Ранее Константин Долгов рассказывал НСН, почему новый пакет антироссийских санкций Евросоюза не даст никакого эффекта, а, наоборот, бьет по имиджу европейских политиков.
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