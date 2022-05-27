США предупредили Украину о риске эскалации из-за обстрелов российской территории

Также в США выразили обеспокоенность использованием Украиной поставляемого ему оружия для обстрелов российских населенных пунктов. По данным издания, американская разведка предупредила о риске того, что в ближайшие месяцы спецоперация может пойти по «более непредсказуемой и потенциально эскалационной траектории».

Напомним, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что посёлок Тёткино и близлежащие населенные пункты в Глушковском районе снова подверглись минометному обстрелу со стороны Украины.

19 апреля губернатор Курской области сообщил, что один человек погиб.

