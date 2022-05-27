США предупредили Украину о риске эскалации из-за обстрелов российской территории

Представители США и Украины провели в закрытом режиме переговоры, на которых Вашингтон предупредил Киев о риске эскалации из-за обстрелов по территории России, особенно далеких от российско-украинской границы населенных пунктов, передает Reuters со ссылкой на собеседников.

При обстреле села Белгородской области пострадал мужчина 1993 года рождения

Также в США выразили обеспокоенность использованием Украиной поставляемого ему оружия для обстрелов российских населенных пунктов. По данным издания, американская разведка предупредила о риске того, что в ближайшие месяцы спецоперация может пойти по «более непредсказуемой и потенциально эскалационной траектории».

Напомним, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что посёлок Тёткино и близлежащие населенные пункты в Глушковском районе снова подверглись минометному обстрелу со стороны Украины.

19 апреля губернатор Курской области сообщил, что один человек погиб.

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ТЕГИ:ОбстрелРоссияСШАУкраина
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