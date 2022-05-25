При обстреле села Белгородской области пострадал мужчина 1993 года рождения

При обстреле в среду села Журавлевка в Белгородской области ранение получил мужчина 1993 года рождения. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Раненый был госпитализирован. По словам Гладкова, у молодого человека глубокое осколочное ранение. Губернатор выразил непонимание, как пострадавший туда попал, поскольку все жители были эвакуированы.

По данным главы региона, в селе повреждены 10 домов. Он добавил, что восстановительные работы начнутся как только «ситуация позволит».

Военная операция России на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.





