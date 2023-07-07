Белый дом: США передадут Украине кассетные боеприпасы

Как отмечается, в Белом доме признают, что применение таких снарядовсоздает серьезные риски для мирного населения, поэтому решение о передаче таких ракет неоднократно откладывалось.

В Вашингтоне подчеркнули, что Украина обязалась использовать кассетные боеприпасы только на своей территории, без обстрелов населенных пунктов.

Ранее в Германии раскритиковали требование Украины о кассетных и фосфорных бомбах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



