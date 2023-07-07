Белый дом: США передадут Украине кассетные боеприпасы

США передадут Украине кассетные боеприпасы, заявили в американской администрации президента Джо Байдена, сообщает РИА Новости.

Чем хуже, тем дороже. Запад готов финансировать Украину и не пускать в НАТО ради своего спокойствия

Как отмечается, в Белом доме признают, что применение таких снарядовсоздает серьезные риски для мирного населения, поэтому решение о передаче таких ракет неоднократно откладывалось.

В Вашингтоне подчеркнули, что Украина обязалась использовать кассетные боеприпасы только на своей территории, без обстрелов населенных пунктов.

Ранее в Германии раскритиковали требование Украины о кассетных и фосфорных бомбах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеУкраинаСШАБелый Дом

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