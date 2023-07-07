Белый дом: США передадут Украине кассетные боеприпасы
США передадут Украине кассетные боеприпасы, заявили в американской администрации президента Джо Байдена, сообщает РИА Новости.
Как отмечается, в Белом доме признают, что применение таких снарядовсоздает серьезные риски для мирного населения, поэтому решение о передаче таких ракет неоднократно откладывалось.
В Вашингтоне подчеркнули, что Украина обязалась использовать кассетные боеприпасы только на своей территории, без обстрелов населенных пунктов.
Ранее в Германии раскритиковали требование Украины о кассетных и фосфорных бомбах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru