Украине отправляют ракеты ATACMS, срок службы которых истекает в 2025 году. Такое решение также снижает финансовую нагрузку на Минобороны США, учитывая, что многие из данных вооружений в скором времени выйдут из строя.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что разрешение американского президента США Джо Байдена бить вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS может грозить смертью всем американцам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

