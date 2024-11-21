США отправляют Украине старые ATACMS ради модернизации своего арсенала
Американские власти используют многомиллиардную военную помощь Киеву для модернизации собственного арсенала, сообщает РИА Новости.
Украине отправляют ракеты ATACMS, срок службы которых истекает в 2025 году. Такое решение также снижает финансовую нагрузку на Минобороны США, учитывая, что многие из данных вооружений в скором времени выйдут из строя.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что разрешение американского президента США Джо Байдена бить вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS может грозить смертью всем американцам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США отправляют Украине старые ATACMS ради модернизации своего арсенала
- Меркель: Путин поразил уверенностью в своей правоте
- Депутат Шеремет заявил, что Зеленский испытал позднее прозрение по поводу Крыма
- СМИ: Обвиняемый в подрывах «Северных потоков» назвал их благом для ФРГ
- США: Появление у Украины ядерного оружия изменило бы природу вызовов для Вашингтона
- Журналистка Панченко: Киев пытается убедить украинцев, что Трамп хочет эскалации
- СМИ: Количество погибших в результате израильского обстрела Газы увеличилось до 66
- В Госдуме заявили, что Запад пытается открыть второй фронт в Белоруссии
- Пентагон: США допускают обмен ядерными ударами
- Журналистка Sky News пыталась прорваться к Лаврову на саммите G20
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru