Журналистка Панченко: Киев пытается убедить украинцев, что Трамп хочет эскалации

Журналистка из Украины Диана Панченко поблагодарила в соцсети X коллегу из США Такера Карлсона за его позицию о конфликте вокруг Украины и о решениях американских властей относительного него.

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По ее словам, Киев пытается убедить граждан страны, что не только действующий президент США Джо Байден хочет эскалации, но и победивший на выборах Дональд Трамп.

Панченко отреагировала на слова Карлсона и поблагодарила украинского коллегу за благоразумие в этой ситуации.

Карлсон заявил, что разрешение американского президента США Джо Байдена бить вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS может грозить смертью всем американцам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд Трамп

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