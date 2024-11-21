Журналистка Панченко: Киев пытается убедить украинцев, что Трамп хочет эскалации
Журналистка из Украины Диана Панченко поблагодарила в соцсети X коллегу из США Такера Карлсона за его позицию о конфликте вокруг Украины и о решениях американских властей относительного него.
По ее словам, Киев пытается убедить граждан страны, что не только действующий президент США Джо Байден хочет эскалации, но и победивший на выборах Дональд Трамп.
Панченко отреагировала на слова Карлсона и поблагодарила украинского коллегу за благоразумие в этой ситуации.
Карлсон заявил, что разрешение американского президента США Джо Байдена бить вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS может грозить смертью всем американцам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru