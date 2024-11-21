По ее словам, Киев пытается убедить граждан страны, что не только действующий президент США Джо Байден хочет эскалации, но и победивший на выборах Дональд Трамп.

Панченко отреагировала на слова Карлсона и поблагодарила украинского коллегу за благоразумие в этой ситуации.

Карлсон заявил, что разрешение американского президента США Джо Байдена бить вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS может грозить смертью всем американцам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

