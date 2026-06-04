Банки и операторов связи обяжут платить компенсацию жертвам мошенников

Банки и операторы связи будут обязаны полностью компенсировать потери граждан, ставших жертвами мошенников. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

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Он пояснил, что компенсация будет положена в случае, если банки и операторы связи не будут выполнять требования по противодействию мошенникам.

«Предполагается, что компенсация будет равна сумме денежного перевода в адрес мошенника», - указал вице-премьер.

Григоренко добавил, что если требования были выполнены, но клиент всё равно передал деньги мошенникам, то компенсация предусмотрена не будет.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что в мессенджере «Макс» и банковских приложениях появится тревожная кнопка для тех, кто столкнулся с кибермошенниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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