Банки и операторов связи обяжут платить компенсацию жертвам мошенников

Он пояснил, что компенсация будет положена в случае, если банки и операторы связи не будут выполнять требования по противодействию мошенникам.

«Предполагается, что компенсация будет равна сумме денежного перевода в адрес мошенника», - указал вице-премьер.

Григоренко добавил, что если требования были выполнены, но клиент всё равно передал деньги мошенникам, то компенсация предусмотрена не будет.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что в мессенджере «Макс» и банковских приложениях появится тревожная кнопка для тех, кто столкнулся с кибермошенниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

