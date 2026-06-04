МИД РФ: Угрозы Подоляка в адрес Лукашенко показывают нацистский характер Киева
Угрожая президенту Белоруссии Александру Лукашенко украинские власти выставили себя террористами. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
По информации украинских СМИ, советник офиса президента Украины Михаил Подоляк указал, что Лукашенко, «как человеку, желающему дожить до пенсии, было бы желательно сегодня просто молчать».
Комментируя эти слова, Галузин отметил, что не следует ждать чего-либо иного «от нацистского режима».
«Режима, чей главарь не гнушается угрозами в адрес России, в адрес Москвы, не гнушается угрозами атаковать Красную площадь», - сказал дипломат.
Ранее лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обладает возможностями для превентивных действий в отношении фактического руководства Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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