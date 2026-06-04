«Жабогадюкинг»: Захарова прокомментировала скандал в отношениях Варшавы и Киева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «Жабогадюкингом» происходящее между Польшей и Украиной после присвоения одному из подразделений ВСУ наименования «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана в РФ экстремистской и запрещена). Об этом сообщает RT.

Захарова: Зеленский превратился в кровавого узурпатора

Она указала, что польские власти «вдруг увидели», что Киев прославляет коллаборационистов, убивавших поляков во время Второй мировой войны.

«И Варшаве почему-то, по совершенно непонятным причинам, которые не вписываются в логику Польши, это не понравилось. А вы где раньше были?» - поинтересовалась дипломат.

Ранее бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский, присвоивший Отдельному центру спецопераций «Север» имя «героев УПА», «оскорбил всех убитых поляков».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Светлана Ключкина / НСН
ТЕГИ:УкраинаПольшаМария ЗахароваМИД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры