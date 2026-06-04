«Жабогадюкинг»: Захарова прокомментировала скандал в отношениях Варшавы и Киева

Она указала, что польские власти «вдруг увидели», что Киев прославляет коллаборационистов, убивавших поляков во время Второй мировой войны.

«И Варшаве почему-то, по совершенно непонятным причинам, которые не вписываются в логику Польши, это не понравилось. А вы где раньше были?» - поинтересовалась дипломат.

Ранее бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский, присвоивший Отдельному центру спецопераций «Север» имя «героев УПА», «оскорбил всех убитых поляков».

