Более двух тысяч уголовных дел о дропперстве возбудили в РФ с 2025 года

Против дропперов, то есть подставных лиц, предоставляющих свои банковские карты для обналичивания украденных денег, с 2025 года в России возбудили более двух тысяч уголовных дел. Об этом заявил замглавы МВД Андрей Храпов.

МВД назвало дропперов и курьеров расходным материалом мошенников

Как пишет RT, на конференции в рамках ПМЭФ-2026 он отметил, что примерен в полутора тысячах случаев дропперы пошли на сотрудничество со следствием.

«В результате избежали уголовной ответственности и помогли раскрыть преступную цепь», - указал замминистра.

Ранее 20-летний сын российского актёра Вадима Демчога Вильям, который был дроппером, получил два года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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