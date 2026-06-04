Более двух тысяч уголовных дел о дропперстве возбудили в РФ с 2025 года

Как пишет RT, на конференции в рамках ПМЭФ-2026 он отметил, что примерен в полутора тысячах случаев дропперы пошли на сотрудничество со следствием.

«В результате избежали уголовной ответственности и помогли раскрыть преступную цепь», - указал замминистра.

Ранее 20-летний сын российского актёра Вадима Демчога Вильям, который был дроппером, получил два года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

