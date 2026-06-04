Генпрокуратура РФ передала в суд дело экс-министра обороны Британии Уоллеса

В ведомстве уточнили, что экс-министра заочно обвинили в публичных призывах к террористической деятельности с использованием интернета.

Речь идёт о выступлении Уоллеса на конференции в Польше осенью 2025 года, в ходе которого он призвал передать украинской армии дальнобойные ракеты для ударов по Крымскому мосту.

«Уголовное дело направлено во Второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.

Ранее Уоллес, покинувший свой пост в августе 2023 года, был объявлен российскими правоохранителями в розыск по статье УК РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

