Генпрокуратура РФ передала в суд дело экс-министра обороны Британии Уоллеса
Российская генпрокуратура передала в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении экс-главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса. Об этом сообщает RT.
В ведомстве уточнили, что экс-министра заочно обвинили в публичных призывах к террористической деятельности с использованием интернета.
Речь идёт о выступлении Уоллеса на конференции в Польше осенью 2025 года, в ходе которого он призвал передать украинской армии дальнобойные ракеты для ударов по Крымскому мосту.
«Уголовное дело направлено во Второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.
Ранее Уоллес, покинувший свой пост в августе 2023 года, был объявлен российскими правоохранителями в розыск по статье УК РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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