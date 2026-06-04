«Главная цель нынешней инициативы - создание ограничительного механизма в отношении бывших российских военнослужащих и комбатантов. Речь идёт о внесении лиц в Шенгенскую информационную систему (SIS) с последующим автоматическим отказом в визе. Аргумент о росте числа выданных виз в 2025 году, это просто фон. Ограничения на выдачу многократных виз вступили в силу только в ноябре 2025 года, поэтому значительная часть прироста заявлений — это не новый спрос, а повторные обращения тех людей, которые раньше получали визы на год и более. Гораздо более выигрышной с политической точки зрения выглядит риторика про безопасность и «российских военных на европейских пляжах», - отметил собеседник НСН.

Он также обрисовал наиболее вероятный сценарий дальнейшего развития ситуации.

«Скорее всего, будет ужесточена практика в плане запрета выдачи виз бывшим комбатантам и лицам, которые прямо или косвенно связаны с армией РФ. Гораздо менее вероятно распространение такой практики на обычных туристов, которые не имеют отношения к военной службе. Для этого потребовалось бы введение гораздо более широких и политически чувствительных мер, на которые большинство стран ЕС, включая Францию, Италию, Испанию и Германию, пока не готовы пойти. Однако важно понимать, что ситуация с расширением «чёрного визового списка» может измениться достаточно быстро в случае серьёзного обострения геополитической обстановки или громких инцидентов, связанных с безопасностью», - пояснил эксперт РСТ.