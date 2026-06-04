В РСТ исключили полный запрет выдачи шенгенских виз россиянам
Требование ужесточить правила въезда в ЕС касается военных и комбатантов, заявил НСН эксперт РСТ Михаил Абасов.
Инициатива группы европейских стран по ужесточению правил выдачи шенгенских виз гражданам России нацелена в первую очередь на комбатантов, а не на тотальный запрет въезда для всех россиян. Об этом заявил в комментарии НСН эксперт Российского союза туриндустрии, генеральный директор компании VCP Travel Михаил Абасов.
В СМИ появилась информация о том, что 11 стран Евросоюза направили письмо главе евродипломатии Кайе Каллас и комиссару по миграции Магнусу Бруннеру с требованием ужесточить выдачу шенгенских виз россиянам. Инициаторы обращения жалуются на рост количества выданных виз в 2025 году и риски для безопасности.
«Главная цель нынешней инициативы - создание ограничительного механизма в отношении бывших российских военнослужащих и комбатантов. Речь идёт о внесении лиц в Шенгенскую информационную систему (SIS) с последующим автоматическим отказом в визе. Аргумент о росте числа выданных виз в 2025 году, это просто фон. Ограничения на выдачу многократных виз вступили в силу только в ноябре 2025 года, поэтому значительная часть прироста заявлений — это не новый спрос, а повторные обращения тех людей, которые раньше получали визы на год и более. Гораздо более выигрышной с политической точки зрения выглядит риторика про безопасность и «российских военных на европейских пляжах», - отметил собеседник НСН.
Он также обрисовал наиболее вероятный сценарий дальнейшего развития ситуации.
«Скорее всего, будет ужесточена практика в плане запрета выдачи виз бывшим комбатантам и лицам, которые прямо или косвенно связаны с армией РФ. Гораздо менее вероятно распространение такой практики на обычных туристов, которые не имеют отношения к военной службе. Для этого потребовалось бы введение гораздо более широких и политически чувствительных мер, на которые большинство стран ЕС, включая Францию, Италию, Испанию и Германию, пока не готовы пойти. Однако важно понимать, что ситуация с расширением «чёрного визового списка» может измениться достаточно быстро в случае серьёзного обострения геополитической обстановки или громких инцидентов, связанных с безопасностью», - пояснил эксперт РСТ.
В качестве примера он привел действия властей Эстонии.
«Эта страна уже активно использует такой инструмент. По заявлениям эстонских властей, в SIS внесены несколько тысяч человек, которые, по мнению Таллинна, связаны с российской армией или боевыми действиями на Украине. При этом сама Эстония неоднократно подчёркивала, что эффективность такого списка напрямую зависит от участия всех членов Шенгена — без массового внесения данных другими странами механизм работает лишь частично», - заключил Михаил Абасов.
Вопрос об ужесточении процедуры выдачи шенгенских виз россиянам предполагается поднять на полях заседания Совета по юстиции и внутренним делам, которое проходит 4 июня.
Руководитель визового агентства VISANTIUM Егор Кайль заявил ранее в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Италия и Франция довольно стабильно выдают визы российским туристам. При этом Греция визовые заявки иногда рассматриваются быстрее.
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