Дмитриев допустил восстановление «Северных потоков»
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток - 2» будут восстановлены. Об этом сообщает RT.
По его словам, данная тема обсуждась с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ).
«Германия не может обойтись без российского газа... Поэтому... будут восстанавливаться, возможно, «Северные потоки», - сказал он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США хочят задешево выкупить принадлежавшую европейским компаниям долю в газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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