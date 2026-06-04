Дмитриев допустил восстановление «Северных потоков»

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток - 2» будут восстановлены. Об этом сообщает RT.

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По его словам, данная тема обсуждась с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ).

«Германия не может обойтись без российского газа... Поэтому... будут восстанавливаться, возможно, «Северные потоки», - сказал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США хочят задешево выкупить принадлежавшую европейским компаниям долю в газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Лельчук
ТЕГИ:ГерманияГазопроводСеверный Поток-2Северный ПотокКирилл Дмитриев

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