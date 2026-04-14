Песков: Объявлений о продлении лицензии на продажу нефти из РФ не было
14 апреля 202613:00
США не объявляли о решениях относительно продления лицензии на продажу российской нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Американская лицензия истекла 11 апреля.
«Нет, никаких объявлений на этот счет не делалось», - заявил представитель Кремля журналистам.
Ранее министерство финансов США разрешило России продавать нефть и нефтепродукты, которые были загружены на суда до 12 марта. Решение было принято из-за роста мировых цен на сырье на фоне обострения на Ближнем Востоке.
Горячие новости
- Представитель Пугачевой опровергла информацию о ее приезде в Россию
- Нужны перемены? Что ждет Овечкина после невыхода «Вашингтона» в плей-офф НХЛ
- Песков: Объявлений о продлении лицензии на продажу нефти из РФ не было
- Песков рассказал, когда в РФ наладится работа интернета
- Придется покупать в банке: Кому грозит «уголовка» за крипту
- Замену русскоязычных названий в Киргизии связали с президентскими выборами
- Виски и Chanel: Какие товары подорожают из-за «недружественных» пошлин
- Острый голод: Россиян предупредили о росте цен на фастфуд
- НАК: В России предотвращено 37 нападений на объектах образования
- Бюджетников лишили бесплатного санаторно-курортного отдыха в 2026 году