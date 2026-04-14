Песков: Объявлений о продлении лицензии на продажу нефти из РФ не было

США не объявляли о решениях относительно продления лицензии на продажу российской нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Российская нефть подорожала до максимума за 13 лет

Американская лицензия истекла 11 апреля.

«Нет, никаких объявлений на этот счет не делалось», - заявил представитель Кремля журналистам.

Ранее министерство финансов США разрешило России продавать нефть и нефтепродукты, которые были загружены на суда до 12 марта. Решение было принято из-за роста мировых цен на сырье на фоне обострения на Ближнем Востоке.

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
