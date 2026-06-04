Дмитриев: Диалог России и США продолжается несмотря на вбросы его противников

России и США продолжают контактировать, несмотря на козни противников этого диалога. Об этом RT рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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Он указал, что недоброжелатели «постоянно вбрасывают какую-то дезинформацию» с целью создать «какие-то несуществующие источники дополнительного напряжения».

«Но всё абсолютно продолжается... Я думаю, мы в ближайшее время увидим ещё более активные шаги в рамках диалога», - сказал Дмитриев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Дмитриев не ведёт переговоров по Украине - он возглавляет группу по экономическим вопросам и общается с США по данному направлению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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