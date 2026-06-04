Мирра Андреева впервые вышла в финал «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Мирра Андреева впервые в своей карьере вышла в финал Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Об этом сообщает RT.
В полуфинальном матче Андреева встречалась с представительницей Украины Мартой Костюк. Встреча, продолжавшаяся более часа, завершилась победой россиянки со счётом 2:0 (6:1, 6:3).
В финале Андреева может встретиться со своей соотечественницей Дианой Шнайдер, соперницей которой во втором полуфинале будет Майя Хвалиньска из Польши.
Ранее экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил «Радиоточке НСН», что победа Шнайдер над первой ракеткой мира Ариной Соболенко даёт надежду на повторение российского женского финала «Ролан Гаррос» 17-летней давности.
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