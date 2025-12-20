США отказали в визе главе избиркома Гондураса

Государственный департамент США отказал в визе руководителю избиркома Гондураса Марлону Очоа. Об этом говорится в распространенном ведомством заявлении госсекретаря Марко Рубио.

США отзовут визу президента Колумбии

Отмечается, что Госдеп отказал в визе Очоа, а также предпринял шаги по введению визовых ограничений против другого лица за «подрыв демократии» в Гондурасе.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Гондурасу «адской расплатой», если в стране не завершат считать голоса на выборах. Избирком республики якобы резко прекратил подсчет после голосования за кандидатов в президенты, члены конгресса и руководителей в регионах.

ФОТО: РИА Новости
