США отказали в визе главе избиркома Гондураса

Отмечается, что Госдеп отказал в визе Очоа, а также предпринял шаги по введению визовых ограничений против другого лица за «подрыв демократии» в Гондурасе.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Гондурасу «адской расплатой», если в стране не завершат считать голоса на выборах. Избирком республики якобы резко прекратил подсчет после голосования за кандидатов в президенты, члены конгресса и руководителей в регионах.

