США отказали в визе главе избиркома Гондураса
Государственный департамент США отказал в визе руководителю избиркома Гондураса Марлону Очоа. Об этом говорится в распространенном ведомством заявлении госсекретаря Марко Рубио.
Отмечается, что Госдеп отказал в визе Очоа, а также предпринял шаги по введению визовых ограничений против другого лица за «подрыв демократии» в Гондурасе.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Гондурасу «адской расплатой», если в стране не завершат считать голоса на выборах. Избирком республики якобы резко прекратил подсчет после голосования за кандидатов в президенты, члены конгресса и руководителей в регионах.
