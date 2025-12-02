Трамп пригрозил «адской расплатой» Гондурасу

Президент США Дональд Трамп пригрозил Гондурасу «адской расплатой», если в стране не закончат подсчет голосов на выборах. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

Ранее в Гондурасе прошли выборы президента, конгресса и около 300 руководителей в регионах, напоминает Ura.ru. По словам Трампа, избирком республики резко прекратил считать голоса.

«Похоже, что Гондурас пытается изменить результат президентских выборов. Если это так, им грозит адская расплата!» — указал глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что подсчет имеет первостепенное значение, необходимо учесть голоса сотен тысяч жителей, «демократия должна восторжествовать».

