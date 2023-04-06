США осудили обстрелы Израиля из Ливана и сектора Газа

«Мы признаем, что у Израиля есть легитимное право защищать себя против всех форм агрессии», - отметил Патель.

Ранее палестинские боевики выпустили по Израилю несколько десятков ракет. Обстрелы последовали за резонансными арабо-израильскими столкновениями у мечетей Храмовой горы в Иерусалиме.

Ранее Саймон Ципис в эфире НСН заявил, что демонстрации в Израиле спонсируются из Вашингтона через некоммерческие организации. По его словам, США хотят реализовать в Израиле украинский сценарий.

