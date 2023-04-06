США осудили обстрелы Израиля из Ливана и сектора Газа

Представитель госдепартамента Ведант Патель заявил, что США осуждают ракетные удары по Израилю, которые были совершены со стороны Ливана и сектора Газа, сообщает РИА Новости.

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«Мы признаем, что у Израиля есть легитимное право защищать себя против всех форм агрессии», - отметил Патель.

Ранее палестинские боевики выпустили по Израилю несколько десятков ракет. Обстрелы последовали за резонансными арабо-израильскими столкновениями у мечетей Храмовой горы в Иерусалиме.

Ранее Саймон Ципис в эфире НСН заявил, что демонстрации в Израиле спонсируются из Вашингтона через некоммерческие организации. По его словам, США хотят реализовать в Израиле украинский сценарий.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияСШАИзраиль

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