США осудили обстрелы Израиля из Ливана и сектора Газа
Представитель госдепартамента Ведант Патель заявил, что США осуждают ракетные удары по Израилю, которые были совершены со стороны Ливана и сектора Газа, сообщает РИА Новости.
«Мы признаем, что у Израиля есть легитимное право защищать себя против всех форм агрессии», - отметил Патель.
Ранее палестинские боевики выпустили по Израилю несколько десятков ракет. Обстрелы последовали за резонансными арабо-израильскими столкновениями у мечетей Храмовой горы в Иерусалиме.
Ранее Саймон Ципис в эфире НСН заявил, что демонстрации в Израиле спонсируются из Вашингтона через некоммерческие организации. По его словам, США хотят реализовать в Израиле украинский сценарий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru