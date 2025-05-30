Росприроднадзор подал иски к владельцам затонувших танкеров на 85 млрд рублей

Росприроднадзор, как и планировал, переда в суд иски к владельцам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», затонувших в середине декабря в Черном море, в связи с тем, что они не компенсировали добровольно ущерб, нанесенный экологии. Совокупная сумма требований составила почти 85 миллиардов рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Светлану Радионову.

Она уточнила, что определенные законом сроки для самостоятельного исполнения требований вышли. По данным Минтранса, в результате катастрофы в море вылилось порядка 2,4 тысяч тонн мазута.