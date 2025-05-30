Росприроднадзор подал иски к владельцам затонувших танкеров на 85 млрд рублей
Росприроднадзор, как и планировал, переда в суд иски к владельцам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», затонувших в середине декабря в Черном море, в связи с тем, что они не компенсировали добровольно ущерб, нанесенный экологии. Совокупная сумма требований составила почти 85 миллиардов рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Светлану Радионову.
Она уточнила, что определенные законом сроки для самостоятельного исполнения требований вышли. По данным Минтранса, в результате катастрофы в море вылилось порядка 2,4 тысяч тонн мазута.
Загрязнение затронуло побережья Крыма и Краснодарского края. Самый сильный вред нанесен территории в районе Анапы. Там был введен режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий. Неоднократно сообщалось о новых выбросах мазута.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», к владельцам затонувших танкеров иски подали еще несколько ведомств. Так, транспортная прокуратура Новороссийска решила привлечь их к административной ответственности. Власти Анапы требуют взыскать с них 211 миллионов рублей за ликвидацию аварии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru