СМИ: США не примут участия во втором раунде переговоров РФ и Украины

Вашингтон не планирует направлять делегацию для участия во втором раунде прямых переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. Об этом стало известно The Atlantic от осведомленных источников. По их сведениям, несмотря на это, президент США Дональд Трамп хочет увидеть прогресс в процессе урегулирования по итогам встречи.

Как рассказал один из внешних советников главы Белого дома, Трамп в ярости, но в то же время стремится заключить сделку, передает RT. Источник также призвал верить президенту США, когда он предупреждает о возможном выходе Вашингтона из переговорного процесса.