СМИ: США не примут участия во втором раунде переговоров РФ и Украины
Вашингтон не планирует направлять делегацию для участия во втором раунде прямых переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. Об этом стало известно The Atlantic от осведомленных источников. По их сведениям, несмотря на это, президент США Дональд Трамп хочет увидеть прогресс в процессе урегулирования по итогам встречи.
Как рассказал один из внешних советников главы Белого дома, Трамп в ярости, но в то же время стремится заключить сделку, передает RT. Источник также призвал верить президенту США, когда он предупреждает о возможном выходе Вашингтона из переговорного процесса.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 мая предложил провести второй раунд переговоров с Киевом в Стамбуле 2 июня. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт не подтвердила, но и не опровергла возможный визит представителей США в Стамбул.
Киев пока не ответил на предложение России о новом раунде переговоров. Украинская сторона ждет российский проект меморандума об урегулировании перед встречей. Свою версию она уже передала Москве 28 мая. Российская сторона хочет передать свой проект уже непосредственно в Стамбуле.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru