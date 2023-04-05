«Спичка возле бочки с бензином»: Переговоры Израиля и Ирана могут сорвать теракты

На фоне переговоров Тель-Авива и Тегерана, которые проходят при российском посредничестве в Шанхае, обострилась ситуация в Израиле. Накануне сектор Газа выпустил несколько ракет по Израилю. После этого израильские ВВС нанесли удары по сектору Газа. Также израильские силовики провели массовые задержания в молельном зале мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы заявили, что против них были применены светошумовые гранаты, отравляющий газ и резиновые пули. Ципис считает, что ракетные удары не способны сорвать переговоры, но ситуация может обостриться.

«Маловероятно, что этническим меньшинствам и террористическим группировкам, действующим вокруг Израиля, удастся сорвать переговоры, проходящие на таком высоком уровне. То, что происходит сейчас, настолько для израильтян «ерунда», что многие не обращают внимание. Для срыва переговоров должно произойти что-то серьезное, к примеру, массированный ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа группировкой ХАМАС, либо вылазками и проведением терактов группировкой исламистов со стороны западного берега реки Иордана, либо военных провокаций со стороны группировки «Хезболла», которая оперирует на территории Ливана и Сирии», - сказал Ципис.