«Спичка возле бочки с бензином»: Переговоры Израиля и Ирана могут сорвать теракты
Нанесенные ракетные удары со стороны сектора Газа не повлияют на переговоры Израиля и Ирана, но ситуация может обостриться, сказал Саймон Ципис.
Переговоры Тель-Авива и Тегерана могут сорвать крупные теракты или массированные ракетные обстрелы Израиля, заявил НСН израильский политолог Саймон Ципис.
На фоне переговоров Тель-Авива и Тегерана, которые проходят при российском посредничестве в Шанхае, обострилась ситуация в Израиле. Накануне сектор Газа выпустил несколько ракет по Израилю. После этого израильские ВВС нанесли удары по сектору Газа. Также израильские силовики провели массовые задержания в молельном зале мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы заявили, что против них были применены светошумовые гранаты, отравляющий газ и резиновые пули. Ципис считает, что ракетные удары не способны сорвать переговоры, но ситуация может обостриться.
«Маловероятно, что этническим меньшинствам и террористическим группировкам, действующим вокруг Израиля, удастся сорвать переговоры, проходящие на таком высоком уровне. То, что происходит сейчас, настолько для израильтян «ерунда», что многие не обращают внимание. Для срыва переговоров должно произойти что-то серьезное, к примеру, массированный ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа группировкой ХАМАС, либо вылазками и проведением терактов группировкой исламистов со стороны западного берега реки Иордана, либо военных провокаций со стороны группировки «Хезболла», которая оперирует на территории Ливана и Сирии», - сказал Ципис.
Собеседник НСН заявил, что инцидент в мечети Аль-Акса – провокация израильских силовиков.
«Очень часто израильские силовики сами провоцируют палестинцев на акты терроризма. Молельная территория мусульман в Иерусалиме находится под контролем иорданских властей. Это прописано в договоре, но израильские силовики часто его нарушают. Идет Рамадан, а потому ситуация может накалиться. Это как спичка возле бочки с бензином. Провокации я бы связал не столько с переговорами, а с внутриполитической ситуации в Израиле. У власти сейчас крайне правое правительство. Поэтому обострение ситуации со стороны силовиков будут», - резюмировал Ципис.
Ранее Саймон Ципис в эфире НСН заявил, что демонстрации в Израиле спонсируются из Вашингтона через некоммерческие организации. По его словам, США хотят реализовать в Израиле украинский сценарий.
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