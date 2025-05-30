СМИ: Ефремов после колонии подписал контракт на роль в кино за 13 млн рублей

Актер Михаил Ефремов, недавно вышедший из колонии, уже в августе возобновит съёмки в кино. Он подписал контракт на 13 миллионов рублей за исполнение главной роли.

По информации Telegram-канала Mash, Заслуженный артист России уже успел получил предоплату в размере около четверти всей суммы. Съёмки будут проходить в Москве и Белоруссии, передает RT. Другие детали пока не приводятся.

Актер Михаил Ефремов отклонил все предложения о съемках в кино

Михаилу Ефремову 63 года. Он отбывал наказание в колонии за ДТП в 2020 году, в котором погиб человек, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. Актер провел в заключении примерно 4,5 года. Артист 9 апреля 2025 года был освобожден условно досрочно. Он заявил, что намерен заняться восстановлением своего здоровья.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее режиссер Алексей Герман-младший предполагал, что Михаил Ефремов может сыграть в его новой картине о режиссере Сергее Эйзенштейне.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:СъемкиАктерыМихаил Ефремов

Горячие новости

Все новости

партнеры