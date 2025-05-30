СМИ: Ефремов после колонии подписал контракт на роль в кино за 13 млн рублей

Актер Михаил Ефремов, недавно вышедший из колонии, уже в августе возобновит съёмки в кино. Он подписал контракт на 13 миллионов рублей за исполнение главной роли.

По информации Telegram-канала Mash, Заслуженный артист России уже успел получил предоплату в размере около четверти всей суммы. Съёмки будут проходить в Москве и Белоруссии, передает RT. Другие детали пока не приводятся.