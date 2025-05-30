РЖД разрешит многодетным семьям выкупать купе в поездах на юг
Российские железные дороги объявили о введении новой услуги для многодетных семей. Им дадут возможность в первую очередь выкупать места в купейных вагонах поездов, которые направляются на юг.
Для реализации инициативы в вагонах предусмотрят по два купе (восемь мест). Чтобы воспользоваться этой услугой все члены семьи должны иметь статус «Большая семья» в программе лояльности «РЖД Бонус».
Опция начнет действовать на поезда, которые следуют к Черному морю или Кавказским Минеральным Водам, с 23 июня. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», при покупке билета необходимо будет выбрать пункт «Места для многодетных».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru