РЖД разрешит многодетным семьям выкупать купе в поездах на юг

Российские железные дороги объявили о введении новой услуги для многодетных семей. Им дадут возможность в первую очередь выкупать места в купейных вагонах поездов, которые направляются на юг.

Для реализации инициативы в вагонах предусмотрят по два купе (восемь мест). Чтобы воспользоваться этой услугой все члены семьи должны иметь статус «Большая семья» в программе лояльности «РЖД Бонус».

Опция начнет действовать на поезда, которые следуют к Черному морю или Кавказским Минеральным Водам, с 23 июня. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», при покупке билета необходимо будет выбрать пункт «Места для многодетных».

