Следствие просит суд заочно арестовать бизнес-коуча Тлиашинову из-за налогов

Как передает RT, дата рассмотрения ходатайства об аресте пока не назначена. Следователи предполагают, что Тлиашинова находится за рубежом. Бизнес-коучу 43 года, она в разводе и имеет двоих детей. Тлиашинова называет себя автором методики «Мастер разборов». Женщина утверждает, что она может изменить негативные события на позитивные в любой сфере жизни.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», за психологической помощью к обвиняемой обращались известные деятели эстрады, в частности, Филипп Киркоров, Ани Лорак. Также среди клиентов значатся телеведущая Лера Кудрявцева, продюсер Яна Рудковская. Во всяком случае, так утверждала сама блогер. По информации СМИ, в данный момент Тлиашинова обитает в Дубае.

