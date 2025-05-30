Следствие просит суд заочно арестовать бизнес-коуча Тлиашинову из-за налогов

Следствие просит суд заочно арестовать бизнес-коуча Инну Тлиашинову по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. Как сообщает РИА Новости, ходатайство поступило в Тверской районный суд российской столицы.

В рамках уголовного дела блогер ранее была объявлена в розыск. По данным Следственного управления Следственного комитета по Московской области, ей вменяют 431 миллион рублей неоплаченных налогов, включая штрафы за 2020 - 2022 года.

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Как передает RT, дата рассмотрения ходатайства об аресте пока не назначена. Следователи предполагают, что Тлиашинова находится за рубежом. Бизнес-коучу 43 года, она в разводе и имеет двоих детей. Тлиашинова называет себя автором методики «Мастер разборов». Женщина утверждает, что она может изменить негативные события на позитивные в любой сфере жизни.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», за психологической помощью к обвиняемой обращались известные деятели эстрады, в частности, Филипп Киркоров, Ани Лорак. Также среди клиентов значатся телеведущая Лера Кудрявцева, продюсер Яна Рудковская. Во всяком случае, так утверждала сама блогер. По информации СМИ, в данный момент Тлиашинова обитает в Дубае.

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ФОТО: НСН
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