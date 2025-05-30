Трибьют Depeche Mode выступит на «Квартирнике ROCK FM»
Гостем «Квартирника ROCK FM» станет группа Devotion Mode – официальный трибьют легендарного коллектива Depeche Mode, сообщили представители радиостанции.
По словам солиста Devotion Mode Юргена Гугенсона, на предстоящем квартирнике группа представит необычный сет-лист.
«Это очень здорово – прозвучать на радио со своим материалом. Квартирник для меня – это необычная атмосфера, что-то теплое, ламповое, домашнее», – подчеркнул он.
Послушать выступление Devotion Mode можно будет 30 мая в 19:00, видеоверсия квартирника также появится на сайте ROCK FM.
Проект «Квартирник ROCK FM», представленный в феврале 2025 года, стал ответом на интерес публики к музыке легендарных мировых коллективов. Как рассказал программный директор радиостанции Rock FM Александр Фуковский, это не просто выступления кавер-групп, а настоящий диалог поколений. При этом в эфирах звучат только живые инструменты, а камерная обстановка позволяет создать уютную атмосферу, которой нет в больших залах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru