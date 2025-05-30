Трибьют Depeche Mode выступит на «Квартирнике ROCK FM»

По словам солиста Devotion Mode Юргена Гугенсона, на предстоящем квартирнике группа представит необычный сет-лист.

«Это очень здорово – прозвучать на радио со своим материалом. Квартирник для меня – это необычная атмосфера, что-то теплое, ламповое, домашнее», – подчеркнул он.

Послушать выступление Devotion Mode можно будет 30 мая в 19:00, видеоверсия квартирника также появится на сайте ROCK FM.

Проект «Квартирник ROCK FM», представленный в феврале 2025 года, стал ответом на интерес публики к музыке легендарных мировых коллективов. Как рассказал программный директор радиостанции Rock FM Александр Фуковский, это не просто выступления кавер-групп, а настоящий диалог поколений. При этом в эфирах звучат только живые инструменты, а камерная обстановка позволяет создать уютную атмосферу, которой нет в больших залах.

