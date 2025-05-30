Более 200 участников ЕГЭ удалили с экзаменов за два дня

Более 200 человек удалили с Единого государственного экзамена по результат первых двух дней его проведения. Такую статистику привел глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Из этого числа 70 человек пытались использовать средства связи.

ЕГЭ проводился 23 и 27 мая. Глава профильного ведомства посетовал, что число выпускников, которые пытаются пронести средства связи, из года в год не сокращается.