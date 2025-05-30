Более 200 участников ЕГЭ удалили с экзаменов за два дня

Более 200 человек удалили с Единого государственного экзамена по результат первых двух дней его проведения. Такую статистику привел глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Из этого числа 70 человек пытались использовать средства связи.

ЕГЭ проводился 23 и 27 мая. Глава профильного ведомства посетовал, что число выпускников, которые пытаются пронести средства связи, из года в год не сокращается.

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Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», глава Рособрнадзор также сообщил, что с момента старта основного периода ЕГЭ уже получено свыше 300 замечаний и предложений от родителей-наблюдателей. Музаев заверил, что служба оперативно реагирует, дает конкретные рекомендации.

Кроме того, в пункте проведения экзамена есть специальный штрих-код платформы обратной связи. Таким способом можно обратиться по какому-либо вопросу не только до ЭГЭ, но и после него.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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