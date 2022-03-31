США опасаются вводить санкции против «Лаборатории Касперского»

Американские власти испугались, что ограничительные меры против российской компании «Лаборатория Касперского» увеличат риски кибератак против Запада, пишет Wall Street Journal со ссылкой на своих собеседников.

«Лаборатория Касперского» рассказала о росте скачиваний вредоносных приложений

Так, Совет национальной безопасности Белого дома поручил подготовить санкции против компании. При этом некоторые эксперты Минфина США заявили об обеспокоенности относительно последствий подобного шага и их масштабов. Отмечается, что программное обеспечение «Лаборатории Касперского» используют «сотни миллионов пользователей по всему миру», что затрудняет введение ограничений.

Также, согласно опасению ряда должностных лиц в США и Европе, введение санкций против компании повысит вероятность кибератак со стороны Москвы против стран Запада, в том числе с использованием данного программного обеспечения.

Ранее Федеральное ведомство по безопасности информационной техники Германии (BSI) на фоне событий на Украине порекомендовало заменить программы, входящие в антивирусное программное обеспечение, разрабатываемое «Лабораторией Касперского», на альтернативные продукты.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСША
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