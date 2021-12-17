«Лаборатория Касперского» рассказала о росте скачиваний вредоносных приложений

В последнее время телефонные мошенники все чаще используют вредоносные программы для кражи данных и вывода банковских средств, заявил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в пресс-центре НСН.

«Если мы говорим про атаки вредоносным кодом, то есть три категории – атака на физических лиц и хищение денежных средств из мобильного банка, например. Атака на юридических лиц – это подмена платежки, когда компания что-то платит, и третье- когда атакуются сами банки. Статистика показывает, что в атаках на физические лица речь идет о телефонных мошенничествах, далее они уже пытаются убедить клиента поставить какую-то программу, например, на телефон, человек думает, что устанавливает антивирус, а на самом деле устанавливает средство удаленного доступа, и все сообщения из банка тут же становятся доступны злоумышленникам. Таких атак становится больше», - рассказал Голованов.

Также он отметил, что количество атак на юридические лица сокращается, так как в условиях пандемии доходы компаний в целом падают, а атаки на банки в 2021 возобновились после "нулевого" в этом смысле 2020 года.



