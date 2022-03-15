Власти ФРГ рекомендовали заменить ПО Касперского на другие продукты
Федеральное ведомство по безопасности информационной техники Германии (BSI) на фоне событий на Украине порекомендовало заменить программы, входящие в антивирусное программное обеспечение, разрабатываемое «Лабораторией Касперского», на альтернативные продукты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.
Отмечается, что российское антивирусное ПО может использоваться для совершения кибератак на важную IT-инфраструктуру. Также подчеркивается, что ПО могут применить в качестве шпионской программы. Согласно заявлению, компании, государственные органы безопасности, а также операторы критически важной инфраструктуры находятся под особой угрозой.
Ранее специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин в пресс-центре НСН заявил, что никто не может гарантировать гражданам стопроцентную защиту персональных данных. По его словам, нет механизма, который позволит защитить то или иное устройство на 100%.
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