США обсудят с Евросоюзом ужесточение санкций против Москвы

В Кремле не приравняли часовую речь Владимира Путина к посланию президента Саммит ЕС не согласовал потолок цен на газ и принцип общих закупок газа Голикова: Смертность в России за 10 месяцев снизилась на 19% Госдума упростила возрастную маркировку произведений искусства и литературы Рыбакам и туристам напомнили об опасности выходить на неокрепший лёд