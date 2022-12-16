США обсудят с Евросоюзом ужесточение санкций против Москвы
Замглавы Министерства финансов США Уолли Адейомо посетит Германию и Бельгию, чтобы обсудить возможности для ужесточения санкций в отношении России и проконсультироваться о применении ценового потолка на российскую нефть, сообщило министерство финансов Соединенных Штатов.
«На встречах с правительственными коллегами замминистра Адейомо обсудит пути дальнейшего ужесточения наших санкций против России...», — следует из сообщения.
Визит Адейомо запланирован на 16-19 декабря.
Европейский союз согласовал санкции против Москвы 15 декабря. Компромиссное соглашение по ограничениям было достигнуто в кулуарах саммита лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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