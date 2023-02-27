США не исключили возможность пересмотра вопроса принадлежности Крыма

«Вопрос Крыма — это вопрос, который случится в будущем. Это то, к чему мы придем», — заявил он. По его словам, пока украинским властям нужно сконцентрироваться на выполнении краткосрочных задач для того, чтобы у военных появилось преимущество на поле боя с помощью Вашингтона, который стремятся добиться полного восстановления территориальной целостности бывшей советской республики.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма поможет установить мир на Украине. Такой сценарий сейчас невозможно реализовать, заявил председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, юрист Юрий Гемпель в беседе с НСН.

