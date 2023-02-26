Зеленский через возвращение Крыма хочет восстановить мир на Украине

«Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины», - заявил Зеленский в своем Telegram-канале.

Украина постоянно заявляет о своих мечтах забрать Крым, но такой сценарий сейчас невозможно реализовать, заявил председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, юрист Юрий Гемпель в беседе с НСН.

«Периодически политическая «элита», украинское руководство делает такие информационные вбросы, в которых угрожает, а скорее мечтает вернуть Крым силовым путем, да и просто вернуть. Это на сегодняшний день невозможно теоретически и практически. Мечтать не вредно, но у них призрачные и фантастические мечты. Я в такие заявления не верю. Это чистой воды популизм. Для них это был бы просто смертельный номер, если бы они попытались что-то в этом плане сделать», - отметил он.

