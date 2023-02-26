Зеленский через возвращение Крыма хочет восстановить мир на Украине
Возвращение Крыма поможет установить мир на Украине, об этом заявил президент страны Владимир Зеленский 26 февраля.
«Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины», - заявил Зеленский в своем Telegram-канале.
Украина постоянно заявляет о своих мечтах забрать Крым, но такой сценарий сейчас невозможно реализовать, заявил председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, юрист Юрий Гемпель в беседе с НСН.
«Периодически политическая «элита», украинское руководство делает такие информационные вбросы, в которых угрожает, а скорее мечтает вернуть Крым силовым путем, да и просто вернуть. Это на сегодняшний день невозможно теоретически и практически. Мечтать не вредно, но у них призрачные и фантастические мечты. Я в такие заявления не верю. Это чистой воды популизм. Для них это был бы просто смертельный номер, если бы они попытались что-то в этом плане сделать», - отметил он.
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