Зеленский через возвращение Крыма хочет восстановить мир на Украине

Возвращение Крыма поможет установить мир на Украине, об этом заявил президент страны Владимир Зеленский 26 февраля.

Зеленский объявил о подготовке к нападению на Крым

«Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины», - заявил Зеленский в своем Telegram-канале.

Украина постоянно заявляет о своих мечтах забрать Крым, но такой сценарий сейчас невозможно реализовать, заявил председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, юрист Юрий Гемпель в беседе с НСН.

«Периодически политическая «элита», украинское руководство делает такие информационные вбросы, в которых угрожает, а скорее мечтает вернуть Крым силовым путем, да и просто вернуть. Это на сегодняшний день невозможно теоретически и практически. Мечтать не вредно, но у них призрачные и фантастические мечты. Я в такие заявления не верю. Это чистой воды популизм. Для них это был бы просто смертельный номер, если бы они попытались что-то в этом плане сделать», - отметил он.

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:КрымУкраинаВладимир Зеленский
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