США не исключают расширение санкций против России
Американские власти готовы расширить антироссийские санкции из-за ситуации вокруг Украины, сообщил телеканалу CBS заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.
По его словам, в список могут попасть больше банков из России, а также сектора российской экономики, включая нефтяную и газовую.
Как утверждает чиновник, расширение санкций коснется «большего числа банков и секторов, которые до сих пор не были затронуты».
Напомним, страны Евросоюза ведут подготовку к пятому пакету ограничительных мер в отношении России. Речь идет о введении эмбарго на российскую нефть.
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