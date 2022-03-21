США не исключают расширение санкций против России

Американские власти готовы расширить антироссийские санкции из-за ситуации вокруг Украины, сообщил телеканалу CBS заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

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По его словам, в список могут попасть больше банков из России, а также сектора российской экономики, включая нефтяную и газовую.

Как утверждает чиновник, расширение санкций коснется «большего числа банков и секторов, которые до сих пор не были затронуты».

Напомним, страны Евросоюза ведут подготовку к пятому пакету ограничительных мер в отношении России. Речь идет о введении эмбарго на российскую нефть.

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