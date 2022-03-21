ЕС работает над очередным пакетом антироссийских санкций
Страны Евросоюза ведут подготовку к пятому пакету ограничительных мер в отношении России, сообщает Reuters.
По данным собеседников агентства, речь идет о введении эмбарго на российскую нефть. «Мы работаем над пятым раундом санкций», — рассказал высокопоставленный европейский дипломат.
По его словам, это связано с тем, что Москва не меняет курс в отношении Киева. Нефтяное эмбарго может быть введено в случае массированной бомбардировки Киева или применения химического оружия.
Как сообщалось ранее, Россия прорабатывает ответ на санкции Соединенных Штатов Америки и Европейского союза. Об этом рассказал директор первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов. По его словам, ограничения – это выбор Запада, а не российской стороны,
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+31 035 / сут.
Умерли
364 тыс.+434 / сут.
Выздоровели
16,2 млн+74 675 / сут.
- США не исключают расширение санкций против России
- ЕС работает над очередным пакетом антироссийских санкций
- Стало известно, как правильно защитить личную переписку от взлома
- Украинским водителям запретили использовать авторегистраторы
- В Польше захотели конфисковать имущество российских олигархов
- Россия откроет гумкоридоры из Мариуполя 21 марта
- В РАНХиГС посоветовали повременить с открытием «экзотических» карт
- Президент Союза турагентств Голов: Крым может стать для туристов второй Антальей
- Белоруссия договорилась с Россией о смещении части платежей по кредитам
- Британцы разозлились из-за роста цен на фоне антироссийских санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru