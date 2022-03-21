ЕС работает над очередным пакетом антироссийских санкций

Страны Евросоюза ведут подготовку к пятому пакету ограничительных мер в отношении России, сообщает Reuters.

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По данным собеседников агентства, речь идет о введении эмбарго на российскую нефть. «Мы работаем над пятым раундом санкций», — рассказал высокопоставленный европейский дипломат.

По его словам, это связано с тем, что Москва не меняет курс в отношении Киева. Нефтяное эмбарго может быть введено в случае массированной бомбардировки Киева или применения химического оружия.

Как сообщалось ранее, Россия прорабатывает ответ на санкции Соединенных Штатов Америки и Европейского союза. Об этом рассказал директор первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов. По его словам, ограничения – это выбор Запада, а не российской стороны,

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ФОТО: rbc.ru
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