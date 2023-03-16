США назвали слова посла Антонова по беспилотнику чепухой
Госдепартамент Соединенных Штатов считает чепухой высказывание посла России Анатолия Антонова по ситуации с американским беспилотником над Черным морем, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы ведомства Неда Прайса.
По его словам, в Вашингтоне должны осторожно относиться к тому, что говорит Москва. «То, что мы слышали на этот счет от посла Антонова, — это чепуха. Беспилотник был над международными водами», — заявил дипломат.
По словам Антонова, США пытаются просветить отечественную противовоздушную оборону, проверить ее уязвимости и выявить слабости.
Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу в беседе с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил о провокационном характере полетов американских беспилотников у побережья Крыма.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru